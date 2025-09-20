ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ 8.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ No Entry!
USA immigration policy: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ H1-B ਕਾਮਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 20, 2025, 03:11 PM IST

USA immigration policy: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ US$100,000, ਜਾਂ ਲਗਭਗ ₹8.8 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹8.8 ਮਿਲੀਅਨ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ US$100,000 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਐਤਵਾਰ (21 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ 12:01 ਵਜੇ EDT (9:30 ਵਜੇ IST) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ H-1B ਧਾਰਕ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ H-1B ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ US$100,000 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ US$100,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ H-1B ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'

ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 88 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ H-1B ਕੈਪ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ US$100,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ "ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ US$100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ US$1,500 ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 400,000 H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹਨ।

