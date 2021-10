ਚੜਦੀ ਸਵੇਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਫਿਰ ਫੁੁੱਟਿਆ Twitter ਬੰਬ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਹਰ ਨਵੀਂ ਚੜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਭੜਥੂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ 3 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ।

ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੇਲੀ ਸੋਪ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

1/3 vs @INCPunjab Do we think that people of Punjab are not disgusted by this daily soap opera?Irony is that those who complained loudest of transgressions & aberrations were unfortunately & continue to be worst offenders themselves. History would record that the appointment of — Manish Tewari (@ManishTewari) October 24, 2021