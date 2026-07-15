Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਵਿਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਵਿਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੈਣੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕਥਿਤ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਰਚੀ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਹਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਤਵ

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 15, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:13 AM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਵਿਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ
Narendra Modi Zirakpur Panchkula Bypass15 min ago
2
Punjab weather today1 hr ago
3
Spain vs France FIFA World Cup 20261 hr ago
4
ajj da hukamnama2 hrs ago
5
Kewal Singh DhillonJul 14