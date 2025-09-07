Khadoor Sahib News: ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ; 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਜਾਨ
Khadoor Sahib News: ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ; 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਜਾਨ

ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਮਾਰਾਏ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 33 ਸਾਲਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 30 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਰਾ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 04:48 PM IST

Khadoor Sahib News: ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਮਾਰਾਏ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 33 ਸਾਲਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 30 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਰਾ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਧੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

Khadoor Sahib NewsBrother died Drugspunjabi news

