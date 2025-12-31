Advertisement
ਬਜਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਉਤੇ ਪਲਟਿਆ; ਦੋ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਤੜਫ-ਤੜਫ ਨਿਕਲੀ ਜਾਨ

Jagraon Truck Accident: ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿੱਧਵਾ ਬੇਟ ਰੋਡ ਉਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਿਆ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 31, 2025, 01:53 PM IST

Jagraon Truck Accident: ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿੱਧਵਾ ਬੇਟ ਰੋਡ ਉਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੱਜਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ​​ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ​​ਬੈਠਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਰੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਉਤੇ ਪਲਟ ਗਿਆ।

ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੈਣ-ਭਰਾ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਹੇਠਾਂ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਜਰੀ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬੱਜਰੀ ਹਟਾਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ।

Jagraon AccidentJagraon Truck Accidentpunjabi news

