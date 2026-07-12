ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

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Abohar Drowning Tragedy News: ਅਬੋਹਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਦੋ ਬੱਚੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੀਪਕ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਦੀਪਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀਪਕ ਦਾ ਛੇ ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਧੀ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 5 ਵਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ।
ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਖੁਈਆਂ ਸਰਵਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।