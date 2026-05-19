ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

Ropar News: ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੰਗੀਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Ropar News: ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੰਗੀਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਪਿੰਡ ਰੰਗੀਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾ ਵਾਂਗ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਥਣ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।