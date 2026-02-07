Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3101763
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਵੱਡੀ ਖਬਰ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, IAS, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (Punjab INFOTECH) ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1969 ਦੇ ਨਿਯਮ 3(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 07, 2026, 11:15 PM IST

Trending Photos

ਵੱਡੀ ਖਬਰ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ

Punjab IAS officers Suspended: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, IAS, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (Punjab INFOTECH) ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1969 ਦੇ ਨਿਯਮ 3(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

fallback

ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, IAS, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1969 ਦੇ ਨਿਯਮ 3(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

TAGS

Punjab IAS officers SuspendedIAS officers suspendedpunjabi news

Trending news

Child murder in Punjab
9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ; ਲਾਸ਼ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ
Advocate Harjinder Singh Dhami
ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੱਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ
Bilaspur News
कलोल में छात्र ने फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला की समाप्त
India vs USA T20 World Cup 2026
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ
Nahan news
बिना वैध दस्तावेज भारत में रह रही उज्बेकिस्तान की महिला न्यायिक हिरासत में
Nahan news
SVN स्कूल में मेधावी छात्रों को मिला सम्मान, वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित
Khanna News
ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
Gurmeet Singh Khudian
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ
phagwara news
ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੋਰੀ, ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਚੋਰ
Sukhwinder Singh Sukhu
सरकार ने तीन साल में संसाधनों से 26,683 करोड़ रुपये का राजस्व किया अर्जित-CM सुक्खू