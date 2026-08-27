ਜਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੜਿਆ ਸੱਪ; ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

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Jagraon Snake Tragedy News: ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਤੇ 8 ਸਾਲਾ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦਾ 8 ਸਾਲਾ ਭਰਾ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਨਗਰ ਮਾਸੂਮ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਲਦ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੂਆ ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕੁੱਝ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਦਾਦੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਖਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਆਂਡੀਆਂ-ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਉਧਰ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੌਜਾਵਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਾਲਕ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਲਟਕ ਗਈ ਉਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਐਮ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਵੇਚ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰਵਾਏ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 20000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 8 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦੋਂ ਇਸ ਪੀੜਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ।