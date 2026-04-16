ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬਚੀਆਂ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ

Fatehgarh Bus Accident: ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਪਲਟ ਗਈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 16, 2026, 03:44 PM IST

Fatehgarh Bus Accident (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 28 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਚਟਾਈਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਟੇੜੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਬੱਸ ਦਾ ਟਾਇਰ ਖੱਡੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੱਸ ਘੜੀਸਦੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਾਰ 35 ਤੋਂ 40 ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਘਸੀਟ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੰਭਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਟਾਂ ਬੁਝ ਗਈਆਂ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। "ਅਸੀਂ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।"

 

Fatehgarh Bus AccidentSurvivor girls storyPunjab bus tragedy

