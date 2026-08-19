/ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ; ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

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Ludhiana Transformer Accident News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਚਾਨਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸੀਐਚਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹3 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਗਰ ਨਗਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਯੂਨਿਟ 2 ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ 300 ਕੇਵੀਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਮ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਖੰਭਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਗਭਗ 8 ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਫਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਉਤੇ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਾਤ ਖਰਾਬ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਖੰਭੇ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਖੰਭੇ ਉਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗਰ ਨਗਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ 2 ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।