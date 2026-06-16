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ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦੋ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ; ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ

Ludhiana School Buses Fire News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੋਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 16, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:34 PM IST
ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦੋ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ; ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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