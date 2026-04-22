ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰੇਨ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਸਿਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ

Punjab Sisters Germany Election: ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Punjab Sisters Germany Election: ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਡਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇਲਚੇਮ ਵਿੱਚ ਫਾਰੇਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾਮ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਰਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ 2012 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਠ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਡੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੈਣ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (23) ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਔਸਲੈਂਡਰ (ਬਾਹਰੀ) ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣੀ।
ਹੁਣ ਉਸਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5,000 ਡੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ 2026 ਵਿੱਚ ਔਸਲੈਂਡਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਜਰਮਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਸਲੈਂਡਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਡੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਔਸਲੈਂਡਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਸਲੈਂਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਜਰਮਨ ਔਸਲੈਂਡਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਸਲੈਂਡਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਸਦੀ ਧੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਔਸਲੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਹੈਸੇਲਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 5,000 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀ, ਯੂਕੇਬੀ (ਉਕਾਬੇ) ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 37 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਧੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੋਟੀ ਧੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੀਅਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਈ।