Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Ludhiana News: ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਾਪਤਾ; ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲਗਾ ਰਿਹੈ ਗੁਹਾਰ

Ludhiana News : ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 26, 2025, 07:12 PM IST

Ludhiana News (ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ): ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਥਾਣਾ ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹੇਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲਾਪਤਾ ਲੜਕੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਤਾ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਗਤਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ 9 ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

