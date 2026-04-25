Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 25, 2026, 07:02 PM IST

ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

Mansa News: ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੀਖੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਹਿ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਡੇਪਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (17) ਅਤੇ ਭੀਖੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (17) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਆਰਾਮ ਹਨ। ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।

ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੌਥਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੈਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਡੁੱਬ ਗਏ।

ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

