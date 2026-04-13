ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 13, 2026, 02:21 PM IST

Jalandhar Accident: ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਮਲਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹੀਆਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 32 ਸਾਲਾ ਰਾਹੁਲ, ਗੁਰਮੇਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 22 ਸਾਲਾ ਮੋਹਿਤ, ਪਰਮਜੀਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ, ਮੋਹਿਤ, ਕਾਲਾ ਰਾਮ, ਧਰਮ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਰਾਣੀ, ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਰਵਿਦਾਸਪੁਰਾ, ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੋਹੀਆਂ ਤੋਂ ਨਕੋਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਲਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਹੀਆਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪੰਡੇਰੀ ਮੱਟੂਆਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਤੀਫ ਅਲੀ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ​​ਦਿੱਤਾ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਗੁਰਮੇਜ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ, ਪਰਮਜੀਤ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਲੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਓਵਰਲੋਡ ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮਲਸੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਮੇਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਚਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

