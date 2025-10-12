Advertisement
Nawanshahr Accident: ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ; ਸੜਕ ਉਤੇ ਟੋਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ

Nawanshahr Accident:  ਦੇਰ ਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਧੀਨ ਥਾਣਾ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਟੋਆ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ।

Nawanshahr Accident:  ਦੇਰ ਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਧੀਨ ਥਾਣਾ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਟੋਆ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਗਾ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਖਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਰਾਏ (19)ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਗਗਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (35) ਪੁੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਖਾਣਖਾਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੋਈ।

