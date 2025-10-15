Advertisement
ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ 550 ਕਿਮੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨ

Sultanpur Lodhi News: ਸ਼ੁਭਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਪੁਰ, ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਚੱਕ ਮੱਦੀਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।

ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ 550 ਕਿਮੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨ

Sultanpur Lodhi News: ਬਾਊਪੁਰ ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਸ਼ੁਭਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ 1,46,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰਕਮ ਸੌਂਪਣ ਆਏ।

ਇਹ ਮਦਦ ਬਾਊਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਭਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਪੁਰ, ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਚੱਕ ਮੱਦੀਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਰਬੇ ਦੇ ਖੁਦ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।

ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

