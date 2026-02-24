Advertisement
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! UK ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ

 UK Universities Admission: ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। University College Birmingham ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 24, 2026, 11:09 AM IST

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਰੋਕ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

