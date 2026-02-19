Advertisement
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਮੁੜ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

Ravneet Bittu News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 19, 2026, 01:36 PM IST

Ravneet Bittu News(ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਪੱਕਾ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਅਜੋਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਾ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ,ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਉਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

