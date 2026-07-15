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ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਅੰਬ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸਫ਼ਾਈ

Ravneet Bittu News : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 15, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:44 AM IST
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਅੰਬ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸਫ਼ਾਈ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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