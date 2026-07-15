/ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਅੰਬ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸਫ਼ਾਈ

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Ravneet Bittu News (ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ): ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰਸਮੀ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਉਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।
ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕੇਟ, ਗੁਟਖੇ ਦੇ ਪਾਊਚ, ਅੰਬ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਬੇਬੀ ਡਾਇਪਰ ਚੁੱਕੇ। ਉਸਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਟੰਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। "ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪਟੜੀਆਂ ਉਤੇ ਪਏ ਕੂੜੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਗੁਟਖਾ, ਜ਼ਰਦਾ, ਬੀੜੀ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਰੈਪਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅੰਬ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਬੇਬੀ ਡਾਇਪਰ ਵੀ ਪਟੜੀਆਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ।
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