/ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਰਨ 2026 ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ

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Bathinda Marathon 2026 (ਕੁਲਬੀਰ ਬੀਰਾ): ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਰਨ 2026 ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਉਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਗਲਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੇ ਉਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣੇ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਡਾਇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 450 ਰੁਪਏ ਡਾਇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਅਰ ਪਰਮਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵੇਗੀ।
ਉਹ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਦੌੜਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।