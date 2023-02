Uorfi Javed news: ਉਰਫ਼ੀ ਜਾਵੇਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ? ਸੁੱਜੀ ਅੱਖ ਦੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

Uorfi Javed news: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਉਰਫ਼ੀ ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੇ ਉਰਫ਼ੀ ਜਾਵੇਦ (Urfi Javed news) ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਰਫ਼ੀ ਜਾਵੇਦ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਫੈਨਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫ਼ਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਰਫ਼ੀ ਜਾਵੇਦ (Urfi Javed news) ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਰਫੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਸੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਉਰਫੀ ਜਾਵੇਦ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਇੰਸਾਟਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਘੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਰਫੀ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ''ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।"

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਰਫੀ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਲਰਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਧੱਫੜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਰਫੀ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚੇਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕੱਚ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਸਣੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਡਰੈੱਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਡਸਟਬਿਨ ਬੈਗ ਦੀ ਵੀ ਡਰੈੱਸ ਬਣਾਈ ਸੀ।

