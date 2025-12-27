Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3055395
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Mansa News: ਯੂਪੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਉਤੇ ਨਿਕਲਿਆ

Mansa News: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 04:48 PM IST

Trending Photos

Mansa News: ਯੂਪੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਉਤੇ ਨਿਕਲਿਆ

Mansa News: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਨੀਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ "ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ" ਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਤਖ਼ਤੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਉਹ ਮਨੀਸ਼ਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਤਖ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 400 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸਨ।

TAGS

Mansa newsUttar Pradesh newspunjabi news

Trending news

Mansa news
ਯੂਪੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਉਤੇ ਨਿਕਲਿਆ
bathinda news
ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਮਸ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਉਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ; ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ
Ludhiana ATM Loot
ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਲੁੱਟਿਆ; ਸਿਰਫ਼ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਅ ਲੈ ਉੱਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ
SBI
SBI ਜਾਂ PNB ਨਹੀਂ...ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
Bibi Daler kaur Controversy
ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਕੌਰ; ਕਿਹਾ, ਸਟੇਟਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
Barnala MP Meet Hayer
ਸਾਂਸਦ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਬਣੇ ਪਿਤਾ, ਧਰਮਪਤਨੀ ਗੁਰਵੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ
Parno Mittra TMC
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਪੱਲਾ
Chhatbir Zoo
ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿਖੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ
Mohali News
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
Garhshankar Encounter
ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ; ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ