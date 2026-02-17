Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3113206
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਹੰਗਾਮਾ; ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਤੀ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼

Jalandhar News: ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 08:28 PM IST

Trending Photos

ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਹੰਗਾਮਾ; ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਤੀ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼

Jalandhar News: ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਭੰਨਤੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ 30 ਸਾਲਾ ਮਿਸ਼ੂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲਗਭਗ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ।

ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੁਪਹਿਰ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿੱਚ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਐਸਆਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ; ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

TAGS

jalandhar newsjalandhar policepunjabi news

Trending news

jalandhar news
ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਹੰਗਾਮਾ; ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਤੀ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼
Khanna Police Heroin Bust
ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਜਗਪਾਲ ਜੋਗੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ
Qadian
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ’ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਿਆਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬਚਾਏਗਾ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
Haryana Board Admit Card 2026
10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
Yudh Jhadu Virudh
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ "ਯੁੱਧ ਝਾੜੂ ਵਿਰੁੱਧ" ਦਾ ਆਗਾਜ਼
ICC T20 World Cup 2026
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ T20 World Cup ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ
Doraha Railway Overbridge
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋਰਾਹਾ 'ਚ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
Moga Rally
ਆਪਣੀਆਂ 'ਸਿਆਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ' ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਘਬਰਾਈਆਂ- ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
Nurpur news
11 दिन बाद झील में मिला लापता युवक का शव! क्षेत्र में फैली सनसनी