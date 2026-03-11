Advertisement
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ; 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

Punjab Budget Session: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਦਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 11, 2026, 12:14 PM IST

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਰਪਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕਦੀਆਂ ਹਨ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ।" ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ​​ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।

