UPSC CS Exam 2025 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ; ਅਨੁਜ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ AIR 1, ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਲਿਸਟ

UPSC CSE 2025 Result: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,087 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ IAS ਵਿੱਚ 180, IFS ਵਿੱਚ 55 ਅਤੇ IPS ਵਿੱਚ 150 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੂਹ 'ਏ' ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 507 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੂਹ 'ਬੀ' ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 195 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ।
UPSC CSE 2025 Result: ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (CSE) 2025 ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (IAS), ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ (IFS), ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (IPS), ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ A ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ B ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 958 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਨ: ਅਨੁਜ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ UPSC CSE ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਸੁਵੇ ਐਮ (ਰੈਂਕ 2) ਅਤੇ ਅਕਾਂਸ਼ ਢੁੱਲ (ਰੈਂਕ 3)।
ਵੇਖੋ TOP ਦੇ 20 ਦੇ ਨਾਮ
|ਰੈਂਕ
|ਰੋਲ ਨੰਬਰ
|ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ
|1.
|1131589
|ਅਨੁਜ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ
|2.
|4000040
|ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਸੁਵੇ ਐੱਮ
|3.
|3512521
|ਅਕਾਂਸ਼ ਢੁੱਲ
|4.
|0834732
|ਰਾਘਵ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ
|5.
|0409847
|ਈਸ਼ਾਨ ਭਟਨਾਗਰ
|6.
|6410067
|ਜੀਨੀਆ ਅਰੋੜਾ
|7.
|0818306
|ਏ ਆਰ ਰਾਜਾ ਮੋਹੀਦੀਨ
|8.
|0843487
|ਪਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰ
|9.
|0831647
|ਆਸਥਾ ਜੈਨ
|10.
|1523945
|ਉੱਜਵਲ ਪ੍ਰਿਯੰਕ
|11.
|1512091
|ਯਸ਼ਸਵੀ ਰਾਜ ਵਰਧਨ
|12.
|0840280
|ਅਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ
|13.
|7813999
|ਅਨੰਨਿਆ ਸ਼ਰਮਾ
|14.
|5402316
|ਸੁਰਭੀ ਯਾਦਵ
|15.
|3507500
|ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ
|16.
|0867445
|ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
|17.
|0829589
|ਚਿਤਵਨ ਜੈਨ
|18.
|5604518
|ਸ਼ਰੂਤੀ ਆਰ
|19.
|0105602
|ਨਿਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾਂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਲਾਲ
|20.
|6630448
|ਰਵੀ ਰਾਜ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਝਾਅ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਗਏ 958 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 317 ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, 104 ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS), 306 ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC), 158 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਅਤੇ 73 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (PwBD) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 10 PwBD-1, 14 PwBD-2, 9 PwBD-3 ਅਤੇ 9 PwBD-5 ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ EWS, OBC, SC, ST, ਅਤੇ PwBD ਅਧੀਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ
ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 446, ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਲਈ 104, ਓਬੀਸੀ ਲਈ 306, ਐਸਸੀ ਲਈ 158 ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 73 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਡਬਲਯੂਬੀਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 42 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ 2025 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।