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ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ

Sergio Gor Golden Temple News: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 28, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 02:14 PM IST
ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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