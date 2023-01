US Shooting News: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਇਕ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 6 ਦੀ ਮੌਤ

California Firing news: ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ (California Firing) ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੜਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ (California Firing) ਵਾਪਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਈਸਟ ਵਿਸਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸੀ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਗੋਸ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ 'ਤੇ ਕਈ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

US | Six people, including a 17-year-old mother and her six-month-old baby, were killed in a shooting at a home in Goshen, California, said Tulare County Sheriff Mike Boudreaux pic.twitter.com/ukHVl8h43I

— ANI (@ANI) January 16, 2023