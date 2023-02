ਲਾੜੇ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ

Uttar Pradesh viral news: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਗਰਮ ਪਨੀਰ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖੁਆ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਨੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੰਗਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ! ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਛੋਟੂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਹਾਂਤ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗੀਤ ਨਾ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਾਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਕੋਤਵਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: BCCI ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਲੈਕਟਰ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ Gameover! ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ

(For more viral news apart from Uttar Pradesh, stay tuned to Zee PHH)