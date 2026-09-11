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NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਵੱਡਾ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ

ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਾਇਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਵੱਡਾ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 11, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:52 AM IST
NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਵੱਡਾ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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