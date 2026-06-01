ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਪੰਜ ਐਵਾਰਡ, ਤੋੜੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jun 01, 2026, 09:41 AM IST

Vaibhav Suryavanshi 5 awards: ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ IPL 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਥਮ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ (RCB) ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (GT) ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ IPL ਟਰਾਫੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ। IPL ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ RCB ਲਗਾਤਾਰ 17 ਸੀਜ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਗਿਆ ਪਰ ਕਪਤਾਨ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ।

ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। GT ਨੇ 156 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ RCB ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 18 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ, ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ 15 ਸਾਲਾ "ਵੰਡਰ ਕਿਡ" ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਆਓ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਹਜ
ਸਿਰਫ਼ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ 776 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ ਜੇਤੂ ਬਣ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 72 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ "ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਅਵਾਰਡ" ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਮੋਸਟ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਪਲੇਅਰ" (ਐਮਵੀਪੀ), "ਐਮਰਜਿੰਗ ਪਲੇਅਰ," ਅਤੇ "ਸੁਪਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ "ਫੇਅਰ ਪਲੇ ਅਵਾਰਡ" ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

