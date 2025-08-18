Bathinda News: ਵੈਨ ਚਾਲਕ ਨੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ; ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

Bathinda News: 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
Trending Photos
Bathinda News: 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਚਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬੱਚੀ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਦ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਉਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਵਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਵੇ।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।