26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਵੈਨ; ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ

Van Found in Bhakra Canal (ਬਿਮਲ ਸ਼ਰਮਾ): ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
Van Found in Bhakra Canal (ਬਿਮਲ ਸ਼ਰਮਾ): ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਇਕ ਓਮਨੀ ਵੈਨ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦੀ 32 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਓਮਨੀ ਵੈਨ ਸਮੇਤ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸੀ।
ਵੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨੀ ਲਾਲ, ਤੇਜ ਰਾਮ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੂ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਮਨੀ ਵੈਨ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾ ਵੈਨ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੋਤਾਖੋਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੈਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਵੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਡਰੈੱਸ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਕਾਲੂ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਿਲੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।