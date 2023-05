Viral Video: 'भाभो केहंदी' गीत पर इस बच्ची ने ठुमके और एक्सप्रेशन से जीते लोगों के दिल

Varyaa Girdhar's Viral Video News Today: आज के समय में सोशल मीडिया ने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है. यह महज़ एक टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि लोगों के लिए अपना हुनर दिखाने का एक मंच भी बन गया है. सोशल मीडिया पर कई बार कुछ ऐसी वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं जो लोगों को बहुत पसंद आती हैं. ऐसे में आज कल सोशल मीडिया पर एक छोटी बच्ची का डांस करते हुए का वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है.

सबसे आगे खड़ी इस बच्ची का नाम वार्य गिरधर है और वह हरियाणा के हिसार में बरवाला की रहने वाली है. वार्य यूकेजी में पढ़ती है और वायरल हो रही वीडियो में एक पंजाबी गाने पर ठुमके लगाती नज़र आ रही है.

वीडियो में बज रहे इस गाने का नाम 'भाभो केहंदी, ए प्यारा सिंघा वेलना ले आ' है. यह गीत सुरिंदर कौर जी के द्वारा गाया गया है. वीडियो में बच्ची स्कूल यूनिफार्म में डांस कर रही जिससे लगता है कि वह अपने स्कूल में ही डांस कर रही है क्योंकि उसमे उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे भी मौजूद है.

बच्ची की अदाएं और एक्सप्रेशन्स देख कर आप भी उसके फैन ज़रूर बन जाएगें. वार्य के पीछे और कई बच्चे भी डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं. वीडियो को अभी तक करोड़ों लोगों ने देख लिया है और ये संख्या काफी तेज़ी से बढ़ती जा रही है.

काफ़ी लोगो ने वीडियो के नीचे कमैंट्स कर के बच्ची के हुनर को सरहाया भी है. एक यूज़र ने लिखा, "यह बच्ची कितनी प्यारी है और कितनी खूबसूरती से नाच रही है." वहीं दूसरे यूज़र ने लिखा, "शी इज़्ज़ सो क्यूट. रूह खुश हो जांदी आ इस बच्ची नू देख के."

