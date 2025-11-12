Vastu Tips: ਘਰ ਦੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕੰਗਾਲ!

Trending Photos
ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਸਤੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ।
ਕੂੜਾ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਜਾਂ ਕੂੜਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਓ ਜਾਂ ਦਾਨ ਕਰੋ।
ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਵਾਸਤੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੋਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਊਰਜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪਰਦੇ, ਕੰਧਾਂ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤਣਾਅ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ
ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ, ਕੂਲਰ, ਐਕੁਏਰੀਅਮ ਜਾਂ ਫੁਹਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ (ਈਸ਼ਾਨ ਕੋਣ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ।