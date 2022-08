ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ PR ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸਿਕੰਜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮਾਮਲਾ

ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਹੀ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Cabinet Minister Lal Chand Kataruchak has dismissed Dy Director Rakesh Kumar Singla for wilfully concealing facts & gross negligence in discharge of official duty for violated the Punjab Civil Services Rules, 1970 by hiding the fact that he had acquired P.R. of Canada since 2006.

— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) August 20, 2022