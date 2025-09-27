Khanna News: ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ; ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

Khanna News: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Trending Photos
Khanna News: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਹਕ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੰਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਖੰਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸੁਧੀਰ ਸੋਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਲ ਗੋਭੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥੋਕ 'ਚ 12 ਤੋਂ 14 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਈ ਗੋਭੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਠੀਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਲ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਹਨ, ਲੋਕਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Nangal News: ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਏ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ ਉਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Police News: ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ; ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਲਈ ਸੀ ਲੋੜੀਂਦਾ