Zirakpur News: ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗੱਡੀਆ ਹੋਈਆਂ ਕਬਾੜ

Zirakpur News(ਸੰਜੀਵ ਭੰਡਾਰੀ): ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ 25 ਦੀਆਂ 25 ਗੱਡੀਆਂ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪਭਾਤ ਡੰਪਿੰਗ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਧੂੜ ਫਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਫੈਲੇ ਕੂੜੇ, ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੁਧਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 1.86 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 25 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗਿੱਲਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ।
ਖੜ੍ਹੀਆਂ-ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਬਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੁੱਪ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ-ਖੜ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਾਡੀ ਉਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਜਣ ਦੇ ਪਾਰਟ ਵੀ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਬਾੜ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਬਾੜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।