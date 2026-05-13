ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਅਮੂਲ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ

Amul Milk Price Hike News: ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 14 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਫੀਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਅਮੂਲ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਅਮੂਲ ਗੋਲਡ (ਫੁੱਲ ਕਰੀਮ) ਹੁਣ ₹35 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹36 (500 ਮਿ.ਲੀ.) ਅਤੇ ₹71 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮੂਲ ਤਾਜ਼ਾ (ਟੋਨਡ) ₹30 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹31 (500 ਮਿ.ਲੀ.) ਅਤੇ ₹59 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮੂਲ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ (ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ) ₹31 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹32 (500 ਮਿ.ਲੀ.) ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮੂਲ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ (ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ) ₹38 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹38 ਤੋਂ ₹39 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ GCMMF ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤਾਜ਼ੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਲਗਭਗ 2.5-3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਰਬੀ ₹30 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ 2025 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਮੂਲ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ₹2 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।