ਸ਼ਾਤਿਰ ਔਰਤ ਨੇ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ

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Ludhiana Jewellery Shop Theft News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਸ਼ਾਤਿਰ ਔਰਤ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵਰਗੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸਾਫ਼ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸ਼ਾਤਿਰ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜੌਹਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵੇਗੀ। ਸਟਾਫ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ₹200 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸਨੂੰ ਟ੍ਰੇ 'ਤੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸਨੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਟ੍ਰੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੁਰੰਤ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਚਲਾਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਔਰਤ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।