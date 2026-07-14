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ਸ਼ਾਤਿਰ ਔਰਤ ਨੇ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ

Ludhiana Jewellery Shop Theft News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 14, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:21 PM IST
ਸ਼ਾਤਿਰ ਔਰਤ ਨੇ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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