40 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਪੁਸ਼ਅੱਪ; ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਰੌਸ਼ਨ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 16, 2026, 07:49 PM IST

Vicky Deol World Record Pushups: ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਠੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਨੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕੇਵਲ 40 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਦੋ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਅੱਪ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 40 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਪੁਸ਼ਅੱਪ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ 64 ਪੁਸ਼ਅੱਪ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਲੰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਰਨੀਵਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1000 ਤੋਂ 1500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕਠੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਖੁਰਾਕ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ।

ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈੱਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ, ਕਰਾਟੇ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Trending news

Vicky Deol
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਕਮਾਲ, 40 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਪੁਸ਼ਅੱਪ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ
Jalalabad news
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ 27 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਮਾਂ-ਧੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
AAP government
4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ- ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ
Prtc New Buses
PRTC ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ 659 ਨਵੀਂਆਂ ਬੱਸਾਂ
CM Bhagwant Mann
‘ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ- CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
Nahan news
शिलाई पेड़ कटान मामले पर गरमाई राजनीति, BJP आरोप 'वन माफिया को संरक्षण दे रही सरकार'
Punjab Vidhan Sabha
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ETO ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
Himachal NDDB MoU
हिमाचल डेयरी सेक्टर में बड़ा धमाका! NDDB के साथ MoU, किसानों की आय बढ़ाने की तैयारी
Punjab Budget 2026-27 Health Scheme
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ
Bilaspur News
हिमाचल में बढ़े प्रवेश शुल्क पर बवाल! पंजाब संगठनों का बॉर्डर पर प्रदर्शन