Viral video: ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜੈਕੇਟ ਕਿਉਂ ਸੁੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ? ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੋਗੇ ਹਾਸਾ

Ravichandran Ashwin News: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2022 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੈਚ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰ-12 ਗੇੜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਟਾਸ ਲਈ ਆਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸ਼ਵਿਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੈਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੈਕੇਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਜੈਕਟ ਸੁੰਘੀ ਤੇ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸ਼ਵਿਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ VIDEO ਨੂੰ 'chintubaba' Twitter ਹੈਡਲ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Ashwin Anna Supremacy

This is the right way to find your clothes pic.twitter.com/a9YSakerU4

— chintubaba (@chintamani0d) November 7, 2022