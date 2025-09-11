Moga News: ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ; ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਿਛੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

Trending Photos
Moga News: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਨਬਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਮਾਲਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਡਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਬਰੇਟਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪਨਬਸ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।