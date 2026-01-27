Advertisement
ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ Video: ਨਿਹੰਗ ਵਿਕੀ ਨੇ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 27, 2026, 09:05 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਝਾਅ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਫਲੂਐਂਸਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਇਫਲੂਐਂਸਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਿਹੰਗ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਨੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗਾ।" 

ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਡਿਓ ਹੋਇਆ ਵਾਇਰਲ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀਡਿਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 2022 ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ  "ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।" ਲੋਕ  ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤੁਸੀਂ ਬੀੜੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ।" ਔਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।" ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।"

ਦਰਅਸਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਫਲੂਐਂਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਝਾਅ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝਾਅ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਰਦ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਨੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਝਾਅ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।

ਨਿਹੰਗ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਝਾਅ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਵਕੀਲ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ, ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਨੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗਾ।

Golden Temple

