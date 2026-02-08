ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਕੂਟਰ ਉਤੇ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

Ludhiana Video Viral: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Ludhiana Video Viral: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦਿਆਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਸਟੰਟ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਹੈਂਡਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਇਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ।
ਉਹ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਹੈਂਡਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀ
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਉਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਂਡਲਬਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਉਤੇ ਰੱਖਦੀ
ਉਹ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਟੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਇੱਕ ਲੱਤ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਗਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਟੰਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਲੰਘਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਟੰਟ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਡਰ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਸੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
