ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ; ਪਤਨੀ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ

Mohali News: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਝਾਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Mohali News: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਝਾਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਗ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।