ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Inspector Arrest News: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Inspector Arrest News (ਕੁਲਬੀਰ ਬੀਰਾ): ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਉਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰੋਡ ਉਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਉਤੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਈਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰੋਮੀ ਬੰਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 400 ਕਿੱਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ।