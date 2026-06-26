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ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ

Vigilance Raid Mansa RTO: ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 26, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:48 PM IST
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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