Suspend ADC Charumita: ਮੁਅੱਤਲ ਏਡੀਸੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ; ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ

Suspend ADC Charumita: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਤਕਾਲੀਨ ਏਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ। ਮੁਅੱਤਲ ਏਡੀਸੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਬਹਾਦਰਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 71 ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।